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В Пермском крае пресекли контрабанду леса

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Представители Пермского линейного отдела МВД на транспорте пресекли контрабанду леса.
В Пермском крае пресекли контрабанду леса
  • Gettyimages.ru
  • © ligora

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полицейские нашли в грузовом составе на станции Пермь-Сортировочная три вагона с древесиной, на которую не были оформлены документы.

«Деревья были вырублены в Пермском крае и должны были отправиться за пределы страны. Причинённый ущерб составил более одного миллиона рублей», — заявили в ведомстве.

Древесина принадлежит 48-летнему предпринимателю из Москвы. На него завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России пресекла попытку контрабандного вывоза 250 кг янтаря за границу.

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