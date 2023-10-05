Путин: говорить, что мы чрезмерно тратимся на пушки и забыли про масло, неправильно
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Он отметил, что в России профицит бюджета в III квартале оказался на уровне свыше 660 млрд рублей. По его словам, по итогам года будет дефицит, но только 1%.
Путин отметил, что это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика.
«Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, это не так», — сказал российский лидер.
Глава государства также подчеркнул, что все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все социальные обязательства перед населением выполняются.
Также Путин рассказал, что в России возросли расходы на оборону и безопасность примерно в два раза. По его словам, было около 3% ВВП, сейчас около 6%.