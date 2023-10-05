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Белгородский оперштаб опроверг сообщения о попытке захода ДРГ Украины в сентябре

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Попытки диверсионно-разведывательной группы украинских войск в сентябре пробраться на территорию Белгородской области, которая якобы была снята на видео, не было.
Белгородский оперштаб опроверг сообщения о попытке захода ДРГ Украины в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © I_Valentin

Об этом заявил референт губернатора Олег Мантулин, его слова привёл белгородский оперштаб в Telegram-канале.

«Ролик, который сегодня распространяется в сети, не соответствует действительности. По заявлению всех силовых ведомств, такого случая в сентябре на территории Белгородской области не было», — говорится в заявлении.

Утверждается, что подобную информацию могут распространять для дестабилизации общественного порядка в Белгородской области. Также оперштаб призвал быть внимательным и доверять только официальным источникам.

28 сентября оперштаб Белгородской области опроверг данные о заходе в регион украинской ДРГ.

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