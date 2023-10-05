Узнать больше

Прокурор попросил приговорить устроившего ДТП в Москве к 14 годам колонии

Короткая ссылка
Прокурор попросил назначить наказание в виде 14 лет колонии водителю грузовика, устроившему ДТП с двумя погибшими в центре Москвы.
Прокурор попросил приговорить устроившего ДТП в Москве к 14 годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Гособвинение просит назначить наказание Пивовару В.И в виде 14 лет колонии общего режима, а также на три года лишить права управления транспортным средством», — приводит РИА Новости слова собеседницы агентства.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить