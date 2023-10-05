Прокурор попросил приговорить устроившего ДТП в Москве к 14 годам колонии

Прокурор попросил назначить наказание в виде 14 лет колонии водителю грузовика, устроившему ДТП с двумя погибшими в центре Москвы.

Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Гособвинение просит назначить наказание Пивовару В.И в виде 14 лет колонии общего режима, а также на три года лишить права управления транспортным средством», — приводит РИА Новости слова собеседницы агентства.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области.