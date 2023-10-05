Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика в Волгоградской области

Четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области.

Об этом сообщили в МВД России по региону.

Уточняется, что авария произошла около 16:00 мск.

«По предварительным данным, в результате аварии четыре человека погибли», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё два человека пострадали.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о ДТП в Альшеевском районе Башкирии, в результате которого погибли два человека. Его устроил 16-летний подросток.