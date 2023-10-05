Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика в Волгоградской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в МВД России по региону.
Уточняется, что авария произошла около 16:00 мск.
«По предварительным данным, в результате аварии четыре человека погибли», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё два человека пострадали.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о ДТП в Альшеевском районе Башкирии, в результате которого погибли два человека. Его устроил 16-летний подросток.