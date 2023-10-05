Узнать больше

Дочь ударила ножом свою мать в Нижегородском кремле

Короткая ссылка
На территории Нижегородского кремля дочь ударила ножом в живот собственную мать, пострадавшую госпитализировали, нападавшую задержали.
Дочь ударила ножом свою мать в Нижегородском кремле
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба местного главка МВД России, передаёт РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступницу и доставили в отдел полиции №5 Нижнего Новгорода.

В управлении Росгвардии по Приволжскому округу заявили, что к охране кремля обратилась прохожая и сообщила, что в сквере лежит женщина, которая истекает кровью. Росгвардейцы оцепили территорию и оказали доврачебную помощь.

«В ходе установления обстоятельств происшествия выяснилось, что на фоне семейных разногласий между дочерью и матерью произошёл конфликт, после чего дочь нанесла ножевое ранение матери и повалила её на землю», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде арестовали мужчину, зарезавшего прохожего из-за лая собаки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить