Дочь ударила ножом свою мать в Нижегородском кремле

На территории Нижегородского кремля дочь ударила ножом в живот собственную мать, пострадавшую госпитализировали, нападавшую задержали.

Об этом сообщила пресс-служба местного главка МВД России, передаёт РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступницу и доставили в отдел полиции №5 Нижнего Новгорода.

В управлении Росгвардии по Приволжскому округу заявили, что к охране кремля обратилась прохожая и сообщила, что в сквере лежит женщина, которая истекает кровью. Росгвардейцы оцепили территорию и оказали доврачебную помощь.

«В ходе установления обстоятельств происшествия выяснилось, что на фоне семейных разногласий между дочерью и матерью произошёл конфликт, после чего дочь нанесла ножевое ранение матери и повалила её на землю», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде арестовали мужчину, зарезавшего прохожего из-за лая собаки.