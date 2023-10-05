Детский омбудсмен Москвы прокомментировала изменения в сфере образования
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«Выделено шесть основных предметов — русский, литература, история, обществознание, география, ОБЖ, по которым выработаны единые стандарты преподавания. По всем остальным предметам ключевые стандарты будут также выводиться», — сказала она в беседе с НСН.
По её словам, единые учебники — это выравнивание правового поля, права детей на образование.
«В этом году у нас вернулась серебряная медаль. Не только золотые медалисты теперь имеют дополнительные баллы, но и ребята с одной — двумя четвёрками. Дети стараются, надо это учитывать», — отметила Ярославская.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на портале «Узнай Москву» опубликован маршрут, посвящённый Дню учителя. Он рассказывает о великих педагогах.