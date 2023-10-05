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СК выясняет обстоятельства драки с применением вилки на борту самолёта

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Следователи выясняют обстоятельства инцидента на борту самолёта Бангкок — Москва, в ходе которого пассажир нанёс удары вилкой другому пассажиру, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
СК выясняет обстоятельства драки с применением вилки на борту самолёта
  • Gettyimages.ru

«Следователями устанавливаются обстоятельства инцидента на борту воздушного судна, летевшего в Москву», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в самолёте произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них нанёс несколько ударов вилкой другому.

Нападавший был обезврежен, пострадавшему оказали помощь.

Ранее сообщалось, что по факту смерти пассажира после драки на борту самолёта Санкт-Петербург — Минеральные Воды проводится проверка.

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