СК выясняет обстоятельства драки с применением вилки на борту самолёта
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«Следователями устанавливаются обстоятельства инцидента на борту воздушного судна, летевшего в Москву», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, в самолёте произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них нанёс несколько ударов вилкой другому.
Нападавший был обезврежен, пострадавшему оказали помощь.
Ранее сообщалось, что по факту смерти пассажира после драки на борту самолёта Санкт-Петербург — Минеральные Воды проводится проверка.