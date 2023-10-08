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В России за год упали продажи кофе навынос

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Анастасия Румянцева
В России за прошедшие девять месяцев продажи кофе навынос упали на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», которая имеется в распоряжении RT.
В России за год упали продажи кофе навынос
  • Gettyimages.ru
  • © semenovp

Вместе с этим отмечается, что средняя цена на кофе навынос в сентябре составила 188 рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году. 

Кроме того, специалисты проанализировали траты россиян на АЗС, пояснив, что средний чек в сентябре 2023 года составил 820 рублей.

«Средний чек вырос на 8%, продажи упали на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — уточнили в «Такскоме».

Вместе с этим указывается, что средняя цена кофе на АЗС в сентябре составила 152 рубля — она выросла на 4%. При этом продажи упали на 18% по сравнению с прошлым годом.

Всего было проанализировано более 51 млрд кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что в России за год упали продажи арбузов.

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