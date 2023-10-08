В России за год упали продажи кофе навынос
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Вместе с этим отмечается, что средняя цена на кофе навынос в сентябре составила 188 рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, специалисты проанализировали траты россиян на АЗС, пояснив, что средний чек в сентябре 2023 года составил 820 рублей.
«Средний чек вырос на 8%, продажи упали на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — уточнили в «Такскоме».
Вместе с этим указывается, что средняя цена кофе на АЗС в сентябре составила 152 рубля — она выросла на 4%. При этом продажи упали на 18% по сравнению с прошлым годом.
Всего было проанализировано более 51 млрд кассовых чеков.
Ранее сообщалось, что в России за год упали продажи арбузов.