В России за год упали продажи кофе навынос

В России за прошедшие девять месяцев продажи кофе навынос упали на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», которая имеется в распоряжении RT.

Вместе с этим отмечается, что средняя цена на кофе навынос в сентябре составила 188 рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, специалисты проанализировали траты россиян на АЗС, пояснив, что средний чек в сентябре 2023 года составил 820 рублей.

«Средний чек вырос на 8%, продажи упали на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — уточнили в «Такскоме».

Вместе с этим указывается, что средняя цена кофе на АЗС в сентябре составила 152 рубля — она выросла на 4%. При этом продажи упали на 18% по сравнению с прошлым годом.

Всего было проанализировано более 51 млрд кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что в России за год упали продажи арбузов.