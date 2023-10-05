Учителем года России в 2023 году стал преподаватель русского языка Олег Янковский

Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» стал учитель русского языка и литературы школы МИД России в Тегеране Олег Янковский.

Торжественная церемония объявления победителя прошла в рамках Большой учительской недели в Гостином Дворе.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр просвещения России Сергей Кравцов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, председатель Большого жюри конкурса и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

По словам Голиковой, за последние годы авторитет педагогической профессии растёт.

«В этом году абитуриенты подали на педагогические специальности 905 тыс. заявлений, а это значит, что конкурс составил 12 человек на место», — отметила она.

Согласно постановлению правительства России Янковский получит денежный приз в размере 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин поздравил наставников и педагогов России с Днём учителя.