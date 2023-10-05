В Кирове водителя приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП

В Кирове суд приговорил 33-летнего виновника ДТП, в котором погибли два человека, к восьми годам колонии.

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на областную прокуратуру.

ДТП произошло в Кирове на перекрёстке Карла Маркса и Октябрьского проспекта 4 апреля текущего года. Водитель автомобиля «ВАЗ», находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen Polo. В результате два его пассажира получили смертельные травмы.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима с лишением водительских прав на два года, а также обязал выплатить потерпевшим компенсацию на общую сумму 1,9 млн рублей.

Ранее сообщалось о ДТП в Альшеевском районе Башкирии, в котором погибли два человека. Его устроил 16-летний подросток.