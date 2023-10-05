Песков: вопросы дислокации кораблей находятся в компетенции Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопросы, связанные с дислокацией российских кораблей.

Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию о том, что Россия якобы перевела корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Кроме того, журналист поинтересовался, действительно ли Россия намерена создать пункт базирования в Абхазии.

«Я никак не могу это комментировать. Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, — это вопросы в компетенции Министерства обороны», — сказал Песков на брифинге.

Ранее командующий Черноморским флотом Виктор Соколов заявил, что надводные силы, подводные силы, морская авиация и передовые войска флота успешно выполняют поставленные перед ними задачи.