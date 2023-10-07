Специалист: быстрый расход заряда телефона может быть признаком вредоносного ПО

Генеральный директор компании «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин назвал в беседе с RT признаки взлома телефона и объяснил, как это предотвратить.

Как пояснил эксперт, есть несколько признаков, которые указывают на то, что устройство могли взломать. Один из них — быстро садящаяся батарея.

«Если в применении устройства ничего не изменилось, а его заряд стал садиться подозрительно быстро, это может быть признаком установленного вредоносного ПО. В этом случае стоит проверить список работающих приложений в меню использования аккумулятора. Чаще всего такие приложения могут называться комбинацией букв или цифр», — сказал специалист.

Он добавил, что если телефон начал внезапно громко шуметь, сам по себе запускать приложения или отключаться, то это может быть результатом работы вируса.

«Признаками взлома могут быть и сбои в работе программ, и обилие всплывающих в браузере окон. При взломе вредоносные приложения могут тратить трафик сотовой связи или Wi-Fi. Отследить такие программы можно в настройках сотовой связи устройства. При установленном вредоносном ПО доступ к настройкам устройства могут получить третьи лица. Они могут изменять их для своих целей — от настроек конфиденциальности до параметров сотовой связи», — предупредил Шурыгин.

При подтверждённом взломе в первую очередь нужно провести проверку устройства на вредоносные приложения, посоветовал аналитик.

«Чтобы их отследить, установите антивирусное программное обеспечение. Рекомендуем периодически проверять его на наличие нежелательных программ. Кроме того, стоит изменить все текущие пароли и пин-коды. Они хранятся в памяти мобильного устройства, а значит, взломщик может получить доступ к вашим социальным сетям или финансовым приложениям», — рассказал собеседник RT.

Также он порекомендовал обновить шаблоны доступа к устройству, чтобы точно исключить возможность несанкционированного доступа.

«До устранения взлома лучше отключить Bluetooth и Wi-Fi. Подозрительные программы могут использовать их для передачи данных», — предупредил эксперт.

По его словам, предотвратить взлом поможет своевременное обновление операционной системы.

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