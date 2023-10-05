МО: БПЛА уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью около 11:00
Украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью около 11:00.
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
Утром 5 октября сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Суземка Брянской области.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен