Названы регионы России с наиболее высоким индексом жизнеспособности общества
- Gettyimages.ru
- © Sladic
Как пояснил в беседе с RT ректор ГУУ Владимир Строев, рейтинг предлагает новый взгляд на измерение сбалансированного развития регионов России.
«Национальный индекс ноосферного развития позволяет показать степень сбалансированности экономических, социальных и экологических аспектов развития регионов России», — подчеркнул специалист.
В частности, один из субиндексов рейтинга — индекс жизнеспособности общества — построен на среднем возрасте населения региона, средней ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, заявил собеседник RT.
«Индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, демографической жизнеспособности», — рассказал Строев.
Согласно рейтингу, в топ-3 регионов с наиболее высоким индексом жизнеспособности общества вошли Чеченская Республика (1,00), Республика Тыва (0,73) и Республика Ингушетия (0,55).
Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (0,49) и Республика Дагестан (0,47), отмечается в исследовании.
Последние пять мест занимают Тульская область (0,07), город Севастополь (0,06), Смоленская область (0,05), Республика Мордовия (0,05), Ленинградская область (0,00).
Среднее значение по России составило 0,21, пояснили эксперты ГУУ.
Отмечается, что к факторам, которые влияют на уровень индекса жизнеспособности общества, в том числе относятся ожидаемая продолжительность здоровой жизни, доля детей и молодёжи в общей численности населения, соотношение браков и разводов, количество выявленных преступлений.
Ранее в Росалкогольрегулировании и Росстате рассказали о ситуации с потреблением алкоголя в России.