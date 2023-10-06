Названы регионы России с наиболее высоким индексом жизнеспособности общества

В Государственном университете управления (ГУУ) разработали национальный индекс ноосферного развития регионов России, который включает оценку субъектов страны по уровню жизнеспособности общества. С результатами исследования ознакомился RT.

Как пояснил в беседе с RT ректор ГУУ Владимир Строев, рейтинг предлагает новый взгляд на измерение сбалансированного развития регионов России.

«Национальный индекс ноосферного развития позволяет показать степень сбалансированности экономических, социальных и экологических аспектов развития регионов России», — подчеркнул специалист.

В частности, один из субиндексов рейтинга — индекс жизнеспособности общества — построен на среднем возрасте населения региона, средней ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, заявил собеседник RT.

«Индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, демографической жизнеспособности», — рассказал Строев.

Согласно рейтингу, в топ-3 регионов с наиболее высоким индексом жизнеспособности общества вошли Чеченская Республика (1,00), Республика Тыва (0,73) и Республика Ингушетия (0,55).

Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (0,49) и Республика Дагестан (0,47), отмечается в исследовании.

Последние пять мест занимают Тульская область (0,07), город Севастополь (0,06), Смоленская область (0,05), Республика Мордовия (0,05), Ленинградская область (0,00).

Среднее значение по России составило 0,21, пояснили эксперты ГУУ.

Отмечается, что к факторам, которые влияют на уровень индекса жизнеспособности общества, в том числе относятся ожидаемая продолжительность здоровой жизни, доля детей и молодёжи в общей численности населения, соотношение браков и разводов, количество выявленных преступлений.

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