Специалист Избаенков назвал популярные мошеннические схемы с использованием ботов

Директор по развитию направления кибербезопасности Артём Избаенков в беседе с RT рассказал, что в последние годы количество ботов значительно возросло благодаря их способности экономить время и ресурсы. Однако наряду с полезными ботами появились и вредоносные, которые используются для злонамеренных целей, предупредил специалист.

«Боты — это программы, разработанные для автоматического выполнения задач. Они имитируют деятельность человека в онлайне, взаимодействуя с пользователями и выполняя автоматизированные операции», — рассказал эксперт.

Первым способом использования ботов для мошенничества он назвал создание мошенниками ботовых аккаунтов в социальных сетях, которые маскируются под реальных пользователей.

«Они используют эти аккаунты для рассылки спама, фишинга, а также распространения вирусов и вредоносного ПО», — объяснил Избаенков.

Вторым способом обмана специалист назвал создание фальшивых интернет-магазинов и использование ботов для создания поддельных отзывов и положительной информации о товарах и услугах.

Также, по словам собеседника RT, мошенники используют ботов для массовой рассылки спам-сообщений и фишинг-атак.

Они могут отправлять поддельные электронные письма от имени известных банков и организаций с целью получения конфиденциальной информации, предупредил собеседник RT.

«Мошенники создают бот-аккаунты, которые автоматически подписывают пользователей на платные услуги или подписки без их согласия. Таким образом мошенники получают прибыль от пользователей, предлагая им либо никакие реальные услуги, либо низкокачественные», — уточнил Избаенков.

Использование ботов для «искусственного создания спроса или предложения» на финансовых рынках — ещё один способ мошенничества, добавил аналитик.

Для этого создаются и используются фальшивые профили, чтобы «манипулировать ценами акций и криптовалют с целью получения прибыли от своих операций».

По мнению специалиста по кибербезопасности, соблюдая несколько простых правил, пользователи могут защититься от мошенников.

«Заботьтесь о своей информационной безопасности: используйте только надёжные пароли, будьте осторожны с подозрительными ссылками, проверяйте адреса веб-сайтов. Перед вводом своих личных данных или финансовой информации убедитесь, что вы находитесь на официальном сайте, проверив его URL-адрес и убедившись, что он начинается с «https» (а не «http»), что указывает на безопасное соединение, будьте бдительны с подозрительными сообщениями и электронной почтой, обратите внимание на запросы на авторизацию, будьте бдительны на общедоступных Wi-Fi сетях», —заключил он.

Ранее стало известно, что учёные Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ разработали решение для проверки устойчивости ИИ-систем к кибератакам.