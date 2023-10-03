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Киберэксперт Мясоедов: двухфакторная аутентификация — надёжная защита от взлома

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Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов объяснил, что обязательная двухфакторная аутентификация, которая заработала на портале «Госуслуг» с 1 октября, — это очень эффективная дополнительная защита от взлома аккаунта.
Киберэксперт Мясоедов: двухфакторная аутентификация — надёжная защита от взлома
  • Gettyimages.ru

2FA — вид защиты, когда к связке логин-пароль добавляется дополнительный фактор в виде случайного кода, объяснил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, эта мера стала ответом на массовые взломы и утечки данных. Некоторые сервисы используют трёхфакторную или даже четырёхфакторную аутентификацию.

«Включать двухфакторную аутентификацию стоит на всех ресурсах, где вы храните персональные и финансовые данные. Мошеннику же для кражи данных нужно будет получить доступ к программе, куда придёт второй фактор», — отметил Мясоедов.

Ранее директор по развитию направления кибербезопасности IT-центра «EdgeЦентр» Артём Избаенков рассказал о новых целях хакеров. По его словам, всё чаще внимание смещается на средний бизнес.

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