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Аналитик Зубец назвал российские города с высоким и низким уровнем миграции

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец рассказал о новом исследовании, которое показало, в каких городах страны созданы наиболее комфортные условия для жизни людей. Для этого проанализировали уровень миграции.
Аналитик Зубец назвал российские города с высоким и низким уровнем миграции
  • Gettyimages.ru
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Самая высокая готовность к отъезду на новое место жительства характерна для северных и отдалённых городов, сообщил он в беседе с «Российской газетой».

Это Чита, Мурманск, Хабаровск, Нижневартовск, Улан-Удэ и некоторые другие.

Высокая степень приверженности населения своему городу и малая готовность к отъезду выше всего в Грозном. На втором месте — Москва, отметил Зубец.

«В число лидеров по приверженности своему городу входят также Казань, Владимир, Тула, Тюмень, Симферополь с Севастополем, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Рязань, Тамбов, Махачкала, Калуга, Владикавказ, Чебоксары, Пенза и многие другие города», — сообщил эксперт, отметив, что число таких городов постоянно растёт.

Ранее сообщалось о новом исследовании «Индекса качества жизни» ВЭБ.РФ, которое выявило российские города с лучшим общественным транспортом (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга). Специалисты оценивали продолжительность поездки, время ожидания и интервал движения транспорта.

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