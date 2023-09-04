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Опубликован рейтинг городов России с самым лучшим общественным транспортом

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Новое исследование «Индекса качества жизни» ВЭБ.РФ выявило российские города с лучшим общественным транспортом (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга). Специалисты оценивали продолжительность поездки, время ожидания и интервал движения транспорта.
Опубликован рейтинг городов России с самым лучшим общественным транспортом
  • Gettyimages.ru
  • © zamrznutitonovi

Работу транспорта проанализировали в 200 городах России, сообщает газета «Известия».

При этом Москва и Санкт-Петербург не учитывались, поскольку крупные города корректнее сравнивать с другими мировыми столицами, объяснили в пресс-службе ВЭБ.

В топ-10 общего рейтинга по показателю «Мобильность» вошли Казань, Одинцово, Пермь, Салехард, Таганрог, Тверь, Тула, Улан-Удэ, Череповец и Южно-Сахалинск.

Ранее сообщалось, что Казань заняла третью строчку в рейтинге городов по индексу цифровизации городского хозяйства. Лидируют в рейтинге Москва и Санкт-Петербург.

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