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МО: Шойгу наградил женщин Медицинской службы ВС России Южного военного округа

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе поездки на полигоны ЮВО наградил женщин — военнослужащих Медицинской службы Вооружённых сил России, которые участвуют в обучении контрактников и добровольцев.
МО: Шойгу наградил женщин Медицинской службы ВС России Южного военного округа
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

Как отмечает ведомство, Шойгу поблагодарил женщин — военнослужащих Медицинской службы российской армии за работу по подготовке и обучению контрактников и добровольцев навыкам оказания медпомощи в боевых условиях и наградил их наручными часами.

Министр обороны также проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев подразделений «БАРС» на полигонах ЮВО.

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