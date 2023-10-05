МО: Шойгу наградил женщин Медицинской службы ВС России Южного военного округа
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
Как отмечает ведомство, Шойгу поблагодарил женщин — военнослужащих Медицинской службы российской армии за работу по подготовке и обучению контрактников и добровольцев навыкам оказания медпомощи в боевых условиях и наградил их наручными часами.
Министр обороны также проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев подразделений «БАРС» на полигонах ЮВО.