В Южном Медведкове начали расселение последних домов по реновации

В Южном Медведкове началось поэтапное переселение жителей двух домов в проезде Дежнёва в новую жилую застройку на улице Молодцова, заявил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В конце сентября 296 жителей получили письма с предложениями о переезде в новые квартиры по программе реновации. В начале октября первые жители приступили к осмотру квартир.

«Планы по переселению жителей в районе выполнены на 100%: все дома, входящие в программу, расселяются или уже расселены», — сказал Лёвкин.

Также стало известно, что с начала 2023 года в Москве отремонтировали 230 ветхих построек, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, передаёт «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

На данный момент в работе Госинспекции по недвижимости находится более 2,1 тыс. ветхих значимых построек. Работы по их реставрации должны быть завершены до конца 2025 года, уточнил начальник инспекции Иван Бобров.

Ранее сообщалось, что часть бывшей промзоны Тушина превратят в современный микрорайон.