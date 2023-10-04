Часть бывшей промзоны Тушино превратят в современный микрорайон
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
По словам мэра, часть бывшей промзоны Тушино станет современным микрорайоном. Там построят новостройки, детсады, медцентр и школы.
Современное жильё возведут вместо нежилой застройки на Волгоградском проспекте, передаёт сайт «Москва 24».
Ряд домов в новых кварталах построят в рамках программы реновации.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили реконструкцию Лианозовских прудов.