Часть бывшей промзоны Тушино превратят в современный микрорайон

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на месте бывших промышленных зон и нежилой застройки в трёх районах появятся городские кварталы. Речь идёт о территориях в Южном Тушино, Кузьминках и Крюково.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина. По словам мэра, часть бывшей промзоны Тушино станет современным микрорайоном. Там построят новостройки, детсады, медцентр и школы. Современное жильё возведут вместо нежилой застройки на Волгоградском проспекте, передаёт сайт «Москва 24». Ряд домов в новых кварталах построят в рамках программы реновации. Ранее сообщалось, что в Москве завершили реконструкцию Лианозовских прудов.