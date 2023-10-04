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Часть бывшей промзоны Тушино превратят в современный микрорайон

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на месте бывших промышленных зон и нежилой застройки в трёх районах появятся городские кварталы. Речь идёт о территориях в Южном Тушино, Кузьминках и Крюково.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, часть бывшей промзоны Тушино станет современным микрорайоном. Там построят новостройки, детсады, медцентр и школы.

Современное жильё возведут вместо нежилой застройки на Волгоградском проспекте, передаёт сайт «Москва 24».

Ряд домов в новых кварталах построят в рамках программы реновации.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили реконструкцию Лианозовских прудов.

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