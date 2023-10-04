Старовойт: при атаке БПЛА на село Плехово Курской области пострадал дружинник

Дежурный дружинник получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на село Плехово Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня около села Плехово Суджанского района в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника осколочные ранения средней степени тяжести получил один из дежурных дружинников центра «Патриот», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Отмечается, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Губернатор поручил представить дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество».

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.