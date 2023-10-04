Узнать больше

Старовойт: при атаке БПЛА на село Плехово Курской области пострадал дружинник

Короткая ссылка
Дежурный дружинник получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на село Плехово Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт: при атаке БПЛА на село Плехово Курской области пострадал дружинник
  • РИА Новости

«Сегодня около села Плехово Суджанского района в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника осколочные ранения средней степени тяжести получил один из дежурных дружинников центра «Патриот», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Отмечается, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Губернатор поручил представить дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество».

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить