Старовойт: при атаке БПЛА на село Плехово Курской области пострадал дружинник
- РИА Новости
«Сегодня около села Плехово Суджанского района в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника осколочные ранения средней степени тяжести получил один из дежурных дружинников центра «Патриот», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Отмечается, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Губернатор поручил представить дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество».
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.