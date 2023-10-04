Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Плехово со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня днём со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.
По словам Старовойта, в результате атаки повреждения получили несколько домовладений, а также один автомобиль.
Кроме того, несколько сёл оказались обесточены, добавил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.