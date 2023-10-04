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Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Плехово со стороны ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины ообстреляли село Плехово.
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Плехово со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня днём со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, в результате атаки повреждения получили несколько домовладений, а также один автомобиль.

Кроме того, несколько сёл оказались обесточены, добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.

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