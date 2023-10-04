Собянин заявил о завершении монтажа основных конструкций здания НКЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что монтаж основных конструкций здания Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева завершён.

Об этом сообщает НСН.

Мэр осмотрел объект вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

«Приступили к фасадным работам, инженерии, отделочным работам. Согласовываем техническое задание на уже технологическую часть. Так что, я надеюсь, в следующем году центр заработает в полном объёме», — сказал Собянин.

По его словам, смонтированы все 47 этажей здания.

Комплекс зданий НКЦ занимает территорию в 255 тыс. кв. м. Туда переедут основные предприятия ракетно-космической промышленности России, передаёт сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве.