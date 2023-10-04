Собянин заявил о завершении монтажа основных конструкций здания НКЦ
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Мэр осмотрел объект вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.
«Приступили к фасадным работам, инженерии, отделочным работам. Согласовываем техническое задание на уже технологическую часть. Так что, я надеюсь, в следующем году центр заработает в полном объёме», — сказал Собянин.
По его словам, смонтированы все 47 этажей здания.
Комплекс зданий НКЦ занимает территорию в 255 тыс. кв. м. Туда переедут основные предприятия ракетно-космической промышленности России, передаёт сайт kp.ru.
Ранее сообщалось, что Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве.