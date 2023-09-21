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Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин на первом после вступления в должность заседании Президиума Правительства столицы поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в городе.
Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве

Об этом информирует сайт мэра и правительства Москвы.

Так, при Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова в начале 2023 года был открыт десятиэтажный флагман инновационного центра — кластер «Ломоносов». К 270-летию университета в 2025 году планируется создать новый научный город.

Кроме того, на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева появится комплекс зданий космического центра, общая площадь которого составит 250 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Подольске (Московская область) планируют создать индустриальный парк «Южный». Первый объект — распределительный центр — будет готов в 2025 году.

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