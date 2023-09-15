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В Подмосковье анонсировали строительство нового индустриального парка

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В Подольске (Московская область) планируют создать индустриальный парк «Южный». Первый объект — распределительный центр — будет готов в 2025 году.
В Подмосковье анонсировали строительство нового индустриального парка
  • РИА Новости

Благодаря новому проекту в регионе появится около 7 тыс. новых рабочих мест, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева уточнила, что в 68 индустриальных парках региона уже создано более 66 тыс. рабочих мест.

Объём инвестиций в инфраструктуру нового технопарка составит 12 млрд рублей.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По словам мэра, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.

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