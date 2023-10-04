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В Москве задержаны экс-банкиры по делу о растрате более 940 млн рублей

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывших топ-менеджеров коммерческого банка по подозрению в растрате более 940 млн рублей.
В Москве задержаны экс-банкиры по делу о растрате более 940 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что в период с 2013-го по 2020 год банкиры выводили денежные средства вкладчиков и клиентов банков, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам.

«Таким образом, России в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» причинён ущерб в размере свыше 940 млн рублей», — говорится в сообщении.

Полиция задержала экс-акционера и первого зампредседателя правления банка, а также бывших управляющих филиалами банка в Москве и Санкт-Петербурге.

«В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом», — уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело о растрате.

Ранее Черёмушкинский суд Москвы приговорил бизнесмена Василия Бойко-Великого к 6,5 года колонии по обвинению в растрате около 89 млн рублей.

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