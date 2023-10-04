В Москве задержаны экс-банкиры по делу о растрате более 940 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что в период с 2013-го по 2020 год банкиры выводили денежные средства вкладчиков и клиентов банков, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам.
«Таким образом, России в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» причинён ущерб в размере свыше 940 млн рублей», — говорится в сообщении.
Полиция задержала экс-акционера и первого зампредседателя правления банка, а также бывших управляющих филиалами банка в Москве и Санкт-Петербурге.
«В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом», — уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело о растрате.
Ранее Черёмушкинский суд Москвы приговорил бизнесмена Василия Бойко-Великого к 6,5 года колонии по обвинению в растрате около 89 млн рублей.