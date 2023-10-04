В РОАД прокомментировали ситуацию с возможным уходом KIA и Hyundai из России

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что KIA и Hyundai якобы намерены закрыть бизнес в России до Нового года. В службе поддержки KIA сообщили RT, что компания «КИА Россия и СНГ» продолжает свою работу. Вместе с тем деятельность продолжают и её дилерские центры.

По словам специалиста, «дилеры ещё год-два будут работать, поэтому переживать не стоит».

«Единственное, запчасти будут поставляться не так быстро, как раньше. Здесь будут некоторые проблемы, потому что дилеры не могут, как дистрибьюторы, быстро работать с заводом и получать запчасти», — пояснил Подщеколдин.

Он предположил, что запчасти и «даже какие-то автомобили» дилеры будут поставлять по схеме параллельного импорта в случае ухода компаний.

«Мы об этом будем писать правительству, чтобы всё-таки сохранить возможность параллельного импорта. В будущем перспективы, конечно, не очень хорошие, но если государство поддержит параллельный импорт, то острой ситуации не будет», — добавил собеседник RT.

По его словам, многие ответственные дилеры уже оказывают услуги гражданам за свой счёт.

«Сложности будут. Но полной потери возможности обслуживания, я думаю, не произойдёт. Ещё могу сказать, что, так как на вторичном рынке машин было много, опыт работы с корейскими марками большой. Так что бояться сильно не стоит», — заключил Подщеколдин.

Ранее некоторые СМИ передавали, что KIA и Hyundai якобы намерены закрыть бизнес в России до Нового года. Пока, по их сведениям, салоны распродают остатки товаров с наценкой, а также меняют вывески и ассортимент на китайские марки.