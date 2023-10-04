В Кia не подтвердили сообщения СМИ о закрытии бизнеса в России к концу года

В службе поддержки Kia сообщили RT, что компания «КИА Россия и СНГ» продолжает свою работу. Вместе с тем деятельность продолжают и её дилерские центры.

«Компания «КИА Россия и СНГ» продолжает свою деятельность, а также работу дилерских центров и сервисных зон. Обслуживание авто и (выполнение. — RT) гарантийных обязательств (идёт. — RT) согласно регламенту», — рассказали в компании.

Ранее некоторые СМИ передавали, что KIA и Hyundai якобы намерены закрыть бизнес в России до Нового года. Пока, по их сведениям, салоны распродают остатки товаров с наценкой, а также меняют вывески и ассортимент на китайские марки.