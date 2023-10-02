Самыми популярными подержанными автомобилями в России признали Kia и Hyundai

Самыми популярными подержанными автомобилями в массовом сегменте в России в 2023 году стали Kia, Hyundai, Škoda и Nissan.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на директора по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимира Жёлобова.

«В массовом сегменте остаются востребованными модели Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Škoda Octavia, Škoda Rapid, Nissan X-Trail и другие. Если говорить о премиум-сегменте, то наиболее популярными автомобилями являются модели брендов Mercedes-Benz, BMW (X5, X6, X3), Audi Q7 и Porsche Cayenne», — заявил эксперт.

Как отметил Жёлобов, продажи подержанных машин примерно в восемь раз превышают объёмы продаж новых автомобилей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.