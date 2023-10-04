Гендиректор сети «Перекрёсток» Калмыков принял решение покинуть свой пост

Гендиректор сети «Перекрёсток» Андрей Калмыков принял решение покинуть свой пост и заняться собственными проектами.

Об этом сообщили на сайте X5 Group.

«Калмыков принял решение покинуть пост генерального директора торговой сети «Перекрёсток» и займётся собственными проектами», — говорится в заявлении.

Временно исполняющим обязанности гендиректора сети «Перекрёсток» назначили директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимира Салахутдинова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь подал в отставку.