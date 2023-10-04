Гендиректор сети «Перекрёсток» Калмыков принял решение покинуть свой пост
- РИА Новости
Об этом сообщили на сайте X5 Group.
«Калмыков принял решение покинуть пост генерального директора торговой сети «Перекрёсток» и займётся собственными проектами», — говорится в заявлении.
Временно исполняющим обязанности гендиректора сети «Перекрёсток» назначили директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимира Салахутдинова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь подал в отставку.