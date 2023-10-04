На Кубани следователи раскрыли убийство ребёнка кувалдой по надписям на зданиях

Суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей жителя кубанской станицы Ленинградская за убийство восьмилетней девочки кувалдой.

Об этом сообщает краевое управление СК России.

Уточняется, что преступление произошло в июне 2016 года в посёлке Звезда Ленинградского района. В течение долгого времени девочка считалась пропавшей и её долго пытались найти. Лишь через 3,5 года в соседней станице на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки.

Благодаря новой информации следователи обнаружили останки девочки, а в дальнейшем выяснилось, что она в день своего убийства несколько раз забегала во двор дома 66-летнего Николая Мишина, «чем отвлекала его». В итоге мужчина, пытаясь прогнать ребёнка, нанёс ему смертельный удар кувалдой, а после закопал останки в поле. После задержания мужчина признался, что сам оставлял надписи на зданиях.

Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, на это Мишина натолкнул неназванный психологический приём, применённый следствием.

Ранее в Новосибирской области мужчина пытался убить дочь ударом о спинку дивана.