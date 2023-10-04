В Новосибирской области мужчина пытался убить дочь ударом о спинку дивана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство малолетнего ребёнка в Новосибирской области. По данным следствия, мужчина ударил свою дочь о спинку дивана.

Об этом говорится в Telegram СК.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела», — отмечается в заявлении.

Согласно предварительным данным следствия, 1 октября в одном из сёл Баганского района мужчина, пытаясь успокоить свою малолетнюю дочь, ударил её о спинку дивана. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось лишь из-за своевременно оказанной ребёнку медицинской помощи.

Уточняется, что по данному факту следователями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство).

Ранее следователям стало известно, что в Новосибирской области отчим бил ребёнка скалкой и выставлял на мороз.