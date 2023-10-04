В Новосибирской области мужчина пытался убить дочь ударом о спинку дивана
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram СК.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела», — отмечается в заявлении.
Согласно предварительным данным следствия, 1 октября в одном из сёл Баганского района мужчина, пытаясь успокоить свою малолетнюю дочь, ударил её о спинку дивана. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось лишь из-за своевременно оказанной ребёнку медицинской помощи.
Уточняется, что по данному факту следователями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство).
Ранее следователям стало известно, что в Новосибирской области отчим бил ребёнка скалкой и выставлял на мороз.