Кремль: Путин выступит на пленарной сессии олимпиады по финансовой безопасности
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня президент работает в Сочи. Совсем скоро он будет на территории «Сириуса», где начнёт свою работу с участия в пленарной сессии мероприятий в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности», — сообщил он.
Песков рассказал, что Путин также посетит лицей и жилой комплекс в «Сириусе», где пообщается со студентами и учителями.
В сентябре Путин встретился на космодроме Восточный со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, девочка попросила оставить автограф на первом спутнике, который она создала.