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Кремль: Путин выступит на пленарной сессии олимпиады по финансовой безопасности

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Президент России Владимир Путин в среду, 4 октября, примет участие в пленарной сессии мероприятий международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи.
Кремль: Путин выступит на пленарной сессии олимпиады по финансовой безопасности
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент работает в Сочи. Совсем скоро он будет на территории «Сириуса», где начнёт свою работу с участия в пленарной сессии мероприятий в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности», — сообщил он.

Песков рассказал, что Путин также посетит лицей и жилой комплекс в «Сириусе», где пообщается со студентами и учителями.

В сентябре Путин встретился на космодроме Восточный со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, девочка попросила оставить автограф на первом спутнике, который она создала.

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