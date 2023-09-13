Путин встретился на космодроме Восточный со школьницей, создавшей спутник

Президент России Владимир Путин встретился на космодроме Восточный со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, девочка попросила оставить автограф на первом спутнике, который она создала.

По словам девочки, встреча с главой государства была её мечтой. Как сообщает РИА Новости, она попросила Путина оставить подпись на первом созданном ею спутнике.

Андреева также предложила президенту организовать для ребят небольшую программу на предприятиях «Роскосмоса» в разных городах, где они могли бы ознакомиться с историей космоса. Путин пообещал обсудить эту тему с руководством госкорпорации.

Ранее российский президент на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что Россия гордится тем, как развивается её космическая отрасль.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия помогать Северной Корее строить спутники, Путин заявил, что он и глава КНДР приехали на космодром Восточный именно поэтому.