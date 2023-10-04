АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada за три квартала на 96%

АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada в России за три квартала 2023 года на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объём продаж за январь — сентябрь этого года составил 242,6 тыс. автомобилей.

При этом по итогам сентября текущего года в России было продано более 36,2 тыс. пассажирских и коммерческих автомобилей Lada. В АвтоВАЗе назвали это лучшим результатом компании по итогам последних двух лет.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания может начать производство новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году.