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АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada за три квартала на 96%

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RT
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada в России за три квартала 2023 года на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada за три квартала на 96%
  • РИА Новости

Объём продаж за январь — сентябрь этого года составил 242,6 тыс. автомобилей. 

При этом по итогам сентября текущего года в России было продано более 36,2 тыс. пассажирских и коммерческих автомобилей Lada. В АвтоВАЗе назвали это лучшим результатом компании по итогам последних двух лет.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания может начать производство новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году.

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