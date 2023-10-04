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Эксперт Лукацкий предупредил о предустановленных вирусах в смартфонах

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Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил в интервью Радио Sputnik, что вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон.

По его словам, производители могут устанавливать вредоносные программы на смартфоны, чтобы после продажи устройств получать информацию о действиях пользователей.

При этом Лукацкий отметил, что такое, как правило, происходит в Китае.

«За последние год-два наберётся с десяток случаев, когда были обнаружены различные вредоносные программы», — говорится в публикации.

По мнению эксперта, теоретически вирус могут установить на импортный смартфон и в России, однако о таких случаях не сообщалось.

Ранее газета «Известия» сообщала, что хакеры разработали шантажирующий вирус для смартфонов на базе Android.

Также сенатор Артём Шейкин призвал россиян проверить свои iPhone на наличие вирусов.

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