Эксперт Лукацкий предупредил о предустановленных вирусах в смартфонах
По его словам, производители могут устанавливать вредоносные программы на смартфоны, чтобы после продажи устройств получать информацию о действиях пользователей.
При этом Лукацкий отметил, что такое, как правило, происходит в Китае.
«За последние год-два наберётся с десяток случаев, когда были обнаружены различные вредоносные программы», — говорится в публикации.
По мнению эксперта, теоретически вирус могут установить на импортный смартфон и в России, однако о таких случаях не сообщалось.
Ранее газета «Известия» сообщала, что хакеры разработали шантажирующий вирус для смартфонов на базе Android.
Также сенатор Артём Шейкин призвал россиян проверить свои iPhone на наличие вирусов.