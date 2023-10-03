Развожаев: части БПЛА упали на крышу жилого дома в Севастополе
- РИА Новости
«Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
По его словам, никто не пострадал, но в некоторых квартирах выбиты стёкла.
Министерство обороны ранее сообщило, что средства ПВО России обнаружили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря у Крыма.
В это же время воздушная тревога была объявлена в Севастополе.