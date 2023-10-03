Диспансеризацию в Петербурге прошли более 2 млн человек с начала года

В Санкт-Петербурге с начала 2023 года более 2 млн человек прошли диспансеризацию, в том числе по углублённой программе — 345 тыс.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

План на год исполнен на 74,5%.

Диспансеризация проводится бесплатно. Записаться можно через «Госуслуги», сайт «Здоровье петербуржца», по номеру 122 или по телефону районной поликлиники.

Также стало известно, что в Нижегородской области «поезда здоровья» посетят более 20 муниципалитетов в октябре, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Также они будут работать в столице региона.

С начала года специалисты провели свыше 41,6 тыс. медосмотров.

Ранее сообщалось, что в Татарстане прошли диспансеризацию более 650 тыс. человек в январе — сентябре 2023 года, или 99,3% от плана.