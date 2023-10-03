В Минздраве не поддержали предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем
- РИА Новости
Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведёт к росту объёмов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», — цитирует его ТАСС.
Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что российский Минпромторг поддерживает инициативу о легализации онлайн-продаж алкогольной продукции.