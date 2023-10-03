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В Минздраве не поддержали предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем

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Минздрав России не поддерживает предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем.
В Минздраве не поддержали предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем
  • РИА Новости

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведёт к росту объёмов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», — цитирует его ТАСС.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что российский Минпромторг поддерживает инициативу о легализации онлайн-продаж алкогольной продукции.

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