В Минздраве не поддержали предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем

Минздрав России не поддерживает предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем.

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведёт к росту объёмов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», — цитирует его ТАСС.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что российский Минпромторг поддерживает инициативу о легализации онлайн-продаж алкогольной продукции.