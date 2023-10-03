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Россияне начали бронировать отели на новогодние праздники

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Россияне совершили на 10% больше бронирований отелей на новогодние праздники, чем годом ранее. Речь идёт о периоде с 23 декабря по 14 января.
Россияне начали бронировать отели на новогодние праздники
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис онлайн-бронирований «Островок.Ru».

В список популярных городов вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Кисловодск и Зеленоградск.

«При этом выделяются города, спрос на которые заметно превышает прошлогодний: так, число совершённых бронирований в Зеленоградске на новогодние выходные выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, в Калининграде — на 50%, в Эсто-Садке — на 45%, в Нижнем Новгороде — на 30%, в Санкт-Петербурге — на 27%, в Казани — на 20%, в Кисловодске — на 17%», — отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее эксперты туротрасли провели исследование, которое показало, что в начале осени большинство российских туристов выбирали путешествия внутри страны: доля таких заказов достигла 79,9% — это на 12,0% больше аналогичного периода прошлого года.

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