Узнать больше

Число многодетных семей в Подмосковье превысило 104 тысячи

Короткая ссылка
В Московской области проживает более 104 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают 334 тыс. детей.
Число многодетных семей в Подмосковье превысило 104 тысячи
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минсоцразвития.

«Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тыс. рублей для многодетных с низкими доходами», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Многодетные семьи получают господдержку проактивно или в электронном виде. Например, автоматически продлевается льготный статус и оформляется бесплатное питание в школе.

Ранее сообщалось, что материальную поддержку в Ульяновской области получили более 58 тыс. семей с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить