Число многодетных семей в Подмосковье превысило 104 тысячи

В Московской области проживает более 104 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают 334 тыс. детей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минсоцразвития.

«Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тыс. рублей для многодетных с низкими доходами», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Многодетные семьи получают господдержку проактивно или в электронном виде. Например, автоматически продлевается льготный статус и оформляется бесплатное питание в школе.

Ранее сообщалось, что материальную поддержку в Ульяновской области получили более 58 тыс. семей с детьми.