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Жителя Свердловской области приговорили к 17 годам за убийство пяти женщин

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В Каменске-Уральском вынесли приговор в отношении 44-летнего слесаря, обвинявшегося в убийстве пяти женщин.
Жителя Свердловской области приговорили к 17 годам за убийство пяти женщин
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марину Канатову.

«Государственный обвинитель представил доказательства того, в период с 2000 по 2005 год слесарь одного из предприятий города Каменска-Уральского совершил убийство пяти молодых женщин. Одной из потерпевших на момент преступления было 17 лет, самой старшей — 29 лет», — говорится в сообщении.

Подсудимый знакомился с жертвами на улицах, после чего убивал их в безлюдных местах.

Красногорский районный суд назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Вердикт пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Якутии задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки. Преступление произошло 24 года назад.

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