В ХМАО проверяют сообщения о нападении стаи собак на женщину

В Ханты-Мансийском автономном округе проверяют сообщения о нападении стаи собак на жительницу Нижневартовска.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

«В ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовску в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьёй о халатности», — заявили в ведомстве.

Следователи оценят работу должностных лиц, ответственных за организацию своевременного отлова бездомных животных.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в ХМАО суд взыскал с владельца собаки компенсацию в пользу покусанного ребёнка.