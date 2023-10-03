В ХМАО проверяют сообщения о нападении стаи собак на женщину
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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
«В ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовску в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьёй о халатности», — заявили в ведомстве.
Следователи оценят работу должностных лиц, ответственных за организацию своевременного отлова бездомных животных.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в ХМАО суд взыскал с владельца собаки компенсацию в пользу покусанного ребёнка.