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В ХМАО суд взыскал с владельца собаки компенсацию в пользу покусанного ребёнка

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В Ханты-Мансийске прокуратура помогла взыскать с владельца собаки, которая искусала трёхлетнего ребёнка, компенсацию в размере 250 тыс. рублей.
В ХМАО суд взыскал с владельца собаки компенсацию в пользу покусанного ребёнка
  • Gettyimages.ru

Животное напало на ребёнка, проникнув на территорию частного домовладения с соседнего участка. Ребёнок с телесными повреждениями был госпитализирован, прокомментировали URA.RU в окружном надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки компенсации за вред, причинённый в результате нападения.

«По результатам прокурорского обжалования суд апелляционной инстанции взыскал в пользу несовершеннолетнего 250 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, где стая бездомных собак набросилась на женщину на Западном рынке в Нижневартовске.

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