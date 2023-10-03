В ХМАО суд взыскал с владельца собаки компенсацию в пользу покусанного ребёнка

В Ханты-Мансийске прокуратура помогла взыскать с владельца собаки, которая искусала трёхлетнего ребёнка, компенсацию в размере 250 тыс. рублей.

Животное напало на ребёнка, проникнув на территорию частного домовладения с соседнего участка. Ребёнок с телесными повреждениями был госпитализирован, прокомментировали URA.RU в окружном надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки компенсации за вред, причинённый в результате нападения.

«По результатам прокурорского обжалования суд апелляционной инстанции взыскал в пользу несовершеннолетнего 250 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, где стая бездомных собак набросилась на женщину на Западном рынке в Нижневартовске.