В ХМАО суд взыскал с владельца собаки компенсацию в пользу покусанного ребёнка
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Животное напало на ребёнка, проникнув на территорию частного домовладения с соседнего участка. Ребёнок с телесными повреждениями был госпитализирован, прокомментировали URA.RU в окружном надзорном ведомстве.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки компенсации за вред, причинённый в результате нападения.
«По результатам прокурорского обжалования суд апелляционной инстанции взыскал в пользу несовершеннолетнего 250 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, где стая бездомных собак набросилась на женщину на Западном рынке в Нижневартовске.