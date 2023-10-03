Стая бездомных собак набросилась на женщину в Нижневартовске

В соцсетях расходится видео того, как стая бездомных собак набросилась на женщину на Западном рынке в Нижневартовске.

Как пишут местные СМИ, мужчина, который в этот момент проезжал мимо на машине, отогнал псов и вызвал скорую. Пострадавшую увезли с рваными ранами в больницу.

За последние три дня в Нижневартовске зарегистрировали шесть случаев нападения бездомных собак на людей, сообщили в СК.

«В ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК России (халатность)», — отмечается в заявлении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

19 сентября мэрия Магадана ввела в городе режим ЧС после второго за месяц нападения собак на человека.