Стая бездомных собак набросилась на женщину в Нижневартовске
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Как пишут местные СМИ, мужчина, который в этот момент проезжал мимо на машине, отогнал псов и вызвал скорую. Пострадавшую увезли с рваными ранами в больницу.
За последние три дня в Нижневартовске зарегистрировали шесть случаев нападения бездомных собак на людей, сообщили в СК.
«В ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовск в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК России (халатность)», — отмечается в заявлении ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
19 сентября мэрия Магадана ввела в городе режим ЧС после второго за месяц нападения собак на человека.