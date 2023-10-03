В вестибюлях метро Москвы установят 6000 вторых дверей в преддверии зимы
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В преддверии холодов мы проверяем исправность всех систем, которые будут задействованы в работе транспорта зимой, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Работы будут выполнены до конца октября.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге пройдёт конкурс на лучшее любительское видео об общественном транспорте. Акция организована в преддверии Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечается 30 октября, передаёт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комтранса.
Заявки принимаются до 21 октября. Автора лучшего ролика наградят 27 октября.
Ранее сообщалось, что на Ямале запустят цифровую систему безопасности дорожного движения.