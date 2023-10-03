В вестибюлях метро Москвы установят 6000 вторых дверей в преддверии зимы

В вестибюлях станций Московского метрополитена установят 6000 вторых дверей в рамках подготовки к зиме. Кондиционеры будут переключены на тёплый режим.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В преддверии холодов мы проверяем исправность всех систем, которые будут задействованы в работе транспорта зимой, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Работы будут выполнены до конца октября.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге пройдёт конкурс на лучшее любительское видео об общественном транспорте. Акция организована в преддверии Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечается 30 октября, передаёт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комтранса.

Заявки принимаются до 21 октября. Автора лучшего ролика наградят 27 октября.

Ранее сообщалось, что на Ямале запустят цифровую систему безопасности дорожного движения.