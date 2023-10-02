На Ямале запустят цифровую систему безопасности дорожного движения

В Ямало-Ненецком автономном округе с 9 октября запустят цифровую систему безопасности дорожного движения. В тестовом режиме будут фиксироваться весогабаритные параметры автотранспорта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Оборудование будет автоматически взвешивать, определять размеры транспортного средства и нагрузку, вычислять направление движения транспорта и регистрационные знаки без торможения или полной остановки, информацию о превышении параметров водители увидят на информационном табло», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе «Ростелекома», с которым правительство ЯНАО заключило соглашение на проведение работ, сообщили о полной готовности к работе всех девяти пунктов.

Тестирование рассчитано на три месяца.

Ранее автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала об изменении порядка установки дорожных камер с осени 2024 года.