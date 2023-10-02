На Ямале запустят цифровую систему безопасности дорожного движения
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Оборудование будет автоматически взвешивать, определять размеры транспортного средства и нагрузку, вычислять направление движения транспорта и регистрационные знаки без торможения или полной остановки, информацию о превышении параметров водители увидят на информационном табло», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе «Ростелекома», с которым правительство ЯНАО заключило соглашение на проведение работ, сообщили о полной готовности к работе всех девяти пунктов.
Тестирование рассчитано на три месяца.
Ранее автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала об изменении порядка установки дорожных камер с осени 2024 года.