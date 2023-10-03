Юношу отправили в колонию за подготовку массового убийства в нижегородской школе

Борский городской суд приговорил 18-летнего Александра Огородникова к трём годам и двум месяцам колонии за подготовку массового убийства в школе в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Огородникова Александра Андреевича виновным... и назначить наказание в виде трёх лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — огласил решение судья.

По словам прокурора, юноша желал повторить то, как совершались нападения на школы в США, и обсуждал планы атаки на учебное заведение в соцсетях с двумя приятелями, которые позже были признаны невменяемыми и отправлены на принудительное лечение.

По данным следствия, трое подростков, которым на тот момент было 16—17 лет, сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для массового убийства «на почве ненависти» и даже уже выбрали образовательное учреждение в Канавинском районе, составили план, определили дату, но был задержаны до совершения преступления.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, ранившего четверых человек в одной из школ Ростовской области.